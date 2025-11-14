Neuer Bericht

SV holt 3 Punkte im Nachholspiel bei Braunichswalde

Am Sonntag fand das Nachholspiel des SV Münchenbernsdorf bei der SG Braunichswalde statt. Nachdem man in der vorherigen Saison auf gleichem Platz noch mit 1:3 die Segel streichen musste, konnte diese Saison ein knapper, aber verdienter 2:1 Sieg eingefahren werden.



Auf schneebedecktem Boden begannen die SV Männer fulminant und erarbeiteten sich in den ersten 10 Min. klare Feldüberlegenheiten. Ein frühes SV Tor lag in der Luft. Doch wie aus heiterem Himmel kam überraschend der Gastgeber nach einer Ecke zur 1:0 Führung.



Doch der SV zeigte sich davon weitestgehend unbeeindruckt. Man erarbeitete sich weitere Chancen, die oftmals wegen Abseitsentscheidungen zunichte gemacht wurden. Nach einem Freistoß von A. Lemke in der 25.Min kam der SV zum 1:1 Ausgleich. B. Weise konnte aus dem Gewühl heraus den Treffer markieren. Nur 1 Min. später hatte gleicher Spieler das 2.Tor auf dem Fuß, doch nach schönem Pass von D. Böhme scheiterte Weise frei am gegnerischen Torwart. In der 37.Min erzielte der SV dann doch das 1:2. R. Riede`s Schuss, nach Pass von Böhme, konnte der Braunichswalder Schlussmann nicht festhalten und der Ball schlug zum Führungstreffer für den SV ein. Kurz vor Ende der 1.Halbzeit hätte Weise auf 1:3 erhöhen können, doch er scheiterte abermals am gegnerischen Keeper. In der 47. Min. gelang ein abgefälschter Schuss von O. Graf zu Stürmer Weise, dessen Abschluss aber knapp am Tor vorbeiging. In der Folgezeit plätscherte das Spiel mehr oder weniger dahin. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball. In der 72. Min. flankte E. Hänse den Ball auf Weise, doch dieser bekam den Ball allein vor dem Tor nicht unter Kontrolle. 10 Min später war Schluss für Stürmer Weise. Nach einer Flanke von D. Böhme beförderte Weise den Ball mit einer Flugkopfballeinlage ins gegnerische Tor. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Noch während Weise am Boden lag, wurde er vom Braunischswalder Torwart mit Schnee beworfen, der dafür vom Schiedsrichter die Rote Karte sieht. Auch Weise erhält die rote Karte. Völlig entsetzt und niedergeschlagen muss Weise den Platz verlassen. Warum und für was er den roten Karton erhalten hat, konnte sich zu diesem Zeitpunkt niemand erklären. Nach dem Spiel erklärte der Schiedsrichter seine Entscheidung wie folgt: Rote Karte für Braunichswalde wegen Unsportlichkeit, vorausgegangen wäre ein Foul von Weise, für das er die Rote Karte sah. Bleibt abzuwarten wie der Bericht des Schiedsrichters ausfällt und mit welcher Strafe B.Weise nun rechnen muss. Kurz darauf war Schluss und der SV erarbeitete sich wichtige 3 Punkte. Wenn auch mit fadem Beigeschmack….