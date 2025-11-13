Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

2. KK Greiz 01/02
SV Münchenb. II
Triebeser SV II
Sa., 14.04.2001, 14:00 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
Triebeser SV
1
1
Abpfiff

Die Münchenbernsdorfer Reserve erneut stark ersatzgeschwächt kam gegen Kellerkind Triebes nicht über ein Remis hinaus. Die Gäste mit vielen Alte-Herren Spielern angereist hatten vor der Pause die besseren Chancen, darunter 2 Lattentreffer, und führten zur Pause verdient. Nach dem Wechsel drängten die Platzherren auf den Ausgleich, der schließlich A-Junior Andy Lemke gelang.

13.11.2025, 15:28 Uhr
Andy LemkeAutor