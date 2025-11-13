Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Münchenbernsdorfer Reserve erneut stark ersatzgeschwächt kam gegen Kellerkind Triebes nicht über ein Remis hinaus. Die Gäste mit vielen Alte-Herren Spielern angereist hatten vor der Pause die besseren Chancen, darunter 2 Lattentreffer, und führten zur Pause verdient. Nach dem Wechsel drängten die Platzherren auf den Ausgleich, der schließlich A-Junior Andy Lemke gelang.