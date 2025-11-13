Neuer Bericht

Die Münchenbernsdorfer Reserve erneut stark ersatzgeschwächt kam gegen Kellerkind Triebes nicht über ein Remis hinaus. Die Gäste mit vielen Alte-Herren Spielern angereist hatten vor der Pause die besseren Chancen, darunter 2 Lattentreffer, und führten zur Pause verdient. Nach dem Wechsel drängten die Platzherren auf den Ausgleich, der schließlich A-Junior Andy Lemke gelang.