Neuer Bericht

Mit einer klaren Auswärtsniederlage verabschiedete sich die Köstritzer Reserve aus dem Aufstiegskampf zur 1. Kreisklasse. Der gastgebende Tabellendritte war von Beginn an die bessere Mannschaft, hatte deutlich mehr Spielanteile und klare Chancenvorteile, welche sich allerdings erst in der Schlußphase im Ergebnis niederschlugen.