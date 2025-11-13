 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht

Neuer Bericht

Verlinkte Inhalte

1. KK Greiz Staffel 1 00/01
SV Münchenb. II
Bad Köstritz II
Sa., 26.05.2001, 14:00 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
SV 1924 MünchenbernsdorfSV Münchenb. II
SV Elstertal Bad Köstritz
SV Elstertal Bad KöstritzBad Köstritz II
6
2
Abpfiff

Mit einer klaren Auswärtsniederlage verabschiedete sich die Köstritzer Reserve aus dem Aufstiegskampf zur 1. Kreisklasse. Der gastgebende Tabellendritte war von Beginn an die bessere Mannschaft, hatte deutlich mehr Spielanteile und klare Chancenvorteile, welche sich allerdings erst in der Schlußphase im Ergebnis niederschlugen.

Aufrufe: 013.11.2025, 12:42 Uhr
Andy LemkeAutor