Neuer Bericht

Der Münchenbernsdorfer Reserve reichte eine durchschnittliche Leistung um drei Punkte einzufahren und sich gleichzeitig auf Platz 3 der Tabelle vorzuschieben. Bis zur Pause konnten die Gäste vom Tabellenschlusslicht die Partie noch offen halten. Nach der Pause die Platzherren dann aber deutlich Herr der Lage und mit herrlichen Treffern. Andreas Gruber gelang mit einem herrlichen 35m-Freistoß sein erstes Saisontor. Ebenfalls mit seinem ersten Saisontreffer wartete Neu-Kapitän Hendrik Sauer auf. Dessen Bogenlampe fast von der Mittellinie senkte sich genau ins Dreiangel. Wie schon in der Vorwoche setzte auch A-Junior Andy Lemke mit zwei Treffern und einer Vorlage wieder Akzente.