Neuer Bericht

Die Platzherren waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Insbesondere in der Anfangsviertelstunde machten die Münchenbernsdorfer viel Druck, jedoch fehlte im Abschluß die nötige Konzentration. In der 25. Minute hatten dann auch die Gäste eine sehr gute Gelegenheit, welche jedoch SV-Keeper Nachtigall mit einer Glanzparade zu Nichte machte. Noch vor der Halbzeit trafen dann die Stürmer des Sv 1924 zweimal und sorgten für eine Art Vorentscheidung. Bei sommerlichen Temperaturen verflachte nach dem Seitenwechsel die Partie etwas, wobei der Sieg der Gastgeber allerdings nie in Gefahr geriet.