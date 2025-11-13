Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

1. KK Greiz Staffel 1 00/01
SV Münchenb. II
Braunichsw.
Sa., 28.04.2001, 14:00 Uhr
SG Braunichswalde
SG BraunichswaldeBraunichsw.
SV 1924 Münchenbernsdorf
SV 1924 MünchenbernsdorfSV Münchenb. II
2
6
Mit dem selben Ergebnis wie im Hinspiel konnte die Kind-Elf gegen Braunichswalde gewinnen. Die Gäste waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. Einzig Mitte der 1. Halbzeit kam kurzzeitig etwas Hoffnung auf, als Manuel Beloch mit zwei Treffern seine Mannschaft in Führung schoss. Gegen die stark ersatzgeschwächten drehte der Gast nach der Pause richtig auf. Bei seinem dritten Einsatz im Männerbereich konnte der 17-jährige A-Junior Andy Lemke seine beiden ersten Saisontore erzielen.

