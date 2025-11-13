Neuer Bericht

Die Gäste waren über eine Stunde lang die bessere Mannschaft. Nach vielen vergebenen Chancen war es in der 57. Minute dann soweit. Nach Eckstoß des 17jährigen Andy Lemke war Torjäger Dirk Baumgartl mit seinem 16. Saisontreffer zur Stelle. Danach beschränkte sich die Kind-Elf jedoch mehr und mehr auf das Halten des Ergebnisses. Dies rächte sich, denn mit dem Wind im Rücken blies der Tabellenzweite zur Schlussoffensive und wurde mit dem Ausgleich belohnt. Sogar der Siegtreffer für die Platzherren war in den Schlussminuten möglich. Insgesamt ein verdienter Punkt für beide Mannschaften.