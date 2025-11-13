Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Spiel der beiden Tabellennachbarn blieb weitestgehend ohne Höhepunkte. Die Partie spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab, so daß Torraumszenen Mangelware blieben. Da die Gastgeber nicht über einen Torwart verfügten, mußte Trainer Andre Kind selbst wieder die Stiefel schnüren und sich zwischen die Pfosten stellen. Ertmals zum Einsatz kam Münchenbernsdorfs A-Junior Andy Lemke, der ein gutes Debüt ablieferte.