Neuer Bericht

Das Spiel der beiden Tabellennachbarn blieb weitestgehend ohne Höhepunkte. Die Partie spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab, so daß Torraumszenen Mangelware blieben. Da die Gastgeber nicht über einen Torwart verfügten, mußte Trainer Andre Kind selbst wieder die Stiefel schnüren und sich zwischen die Pfosten stellen. Ertmals zum Einsatz kam Münchenbernsdorfs A-Junior Andy Lemke, der ein gutes Debüt ablieferte.