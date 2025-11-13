Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

1. KK Greiz Staffel 1 01/02
SV Münchenb.
Hainberger
Sa., 08.06.2002, 14:00 Uhr
Hainberger SV
SV 1924 Münchenbernsdorf
1
3
Mit einem jederzeit verdienten Auswärtssieg verabschiedete sich Aufsteiger SV 1924 aus der 1. Kreisklasse. Münchenbernsdorfs Torjäger Marcel Perlt traf genau wie sein Greizer Konkurent Alexander Hamann zweimal und so müssen die beiden jungen Stürmer sich nun die Torjägerkrone mit je 28 Treffern teilen.

Andy LemkeAutor