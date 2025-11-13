Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem jederzeit verdienten Auswärtssieg verabschiedete sich Aufsteiger SV 1924 aus der 1. Kreisklasse. Münchenbernsdorfs Torjäger Marcel Perlt traf genau wie sein Greizer Konkurent Alexander Hamann zweimal und so müssen die beiden jungen Stürmer sich nun die Torjägerkrone mit je 28 Treffern teilen.