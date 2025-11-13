Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ohne viel Mühe gewann der SV 1924 sein Pflichtfreundschaftsspiel gegen die SG. Die Gäste kamen in 90 Minuten nur selten vor das Gehäuse von SV-Torwart Baum, der einen geruhsamen Nachmittag verlebte. Mit drei Treffern zog Münchenbernsdorfs Torjäger Marcel Perlt vor dem letzten Spieltag mit seinem Konkurrenten Hamann vom Greizer SV gleich. Beide haben 26 Tore auf ihrem Konto.