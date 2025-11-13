Neuer Bericht

Ohne viel Mühe gewann der SV 1924 sein Pflichtfreundschaftsspiel gegen die SG. Die Gäste kamen in 90 Minuten nur selten vor das Gehäuse von SV-Torwart Baum, der einen geruhsamen Nachmittag verlebte. Mit drei Treffern zog Münchenbernsdorfs Torjäger Marcel Perlt vor dem letzten Spieltag mit seinem Konkurrenten Hamann vom Greizer SV gleich. Beide haben 26 Tore auf ihrem Konto.