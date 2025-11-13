Neuer Bericht

Nach der Aufstiegsfeier in der Vorwoche waren beim Spitzenreiter wohl noch nicht alle bei der Sache. Die Pölziger Reserve begann stark und bestrafte in den ersten 20 Minuten schonungslos jeden Fehler der Münchenbernsdorfer Abwehr mit einem Tor. Die Gäste zwar spielerisch und technich besser, aber im Abschluß scheiterte man immer wieder am starken TSV-Keeper Jan Steinbach oder am eigenen Unvermögen. So auch in der 2. Halbzeit, als die Gäste drückend überlegen wurden, ihnen aber lediglich der Anschlußtreffer gelang.