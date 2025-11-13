Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach der Aufstiegsfeier in der Vorwoche waren beim Spitzenreiter wohl noch nicht alle bei der Sache. Die Pölziger Reserve begann stark und bestrafte in den ersten 20 Minuten schonungslos jeden Fehler der Münchenbernsdorfer Abwehr mit einem Tor. Die Gäste zwar spielerisch und technich besser, aber im Abschluß scheiterte man immer wieder am starken TSV-Keeper Jan Steinbach oder am eigenen Unvermögen. So auch in der 2. Halbzeit, als die Gäste drückend überlegen wurden, ihnen aber lediglich der Anschlußtreffer gelang.