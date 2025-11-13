Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

1. KK Greiz Staffel 1 01/02
SV Münchenb.
Braunichsw.
So., 05.05.2002, 14:00 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
SV 1924 MünchenbernsdorfSV Münchenb.
SG Braunichswalde
SG BraunichswaldeBraunichsw.
4
0
Abpfiff

Mit einer eher schwachen Leistung besiegte der SV 1924 Kellerkind Braunichswalde. Doch das war an diesem Tag Nebensache, denn mit diesen drei Punkten steht die Kind-Elf drei Spieltage vor Saisonende endgültig als Aufsteiger in die Kreisliga fest. Und das wurde im Anschluss mit drei Fässern Freibier ausgiebig gefeiert.

