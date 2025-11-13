Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einer eher schwachen Leistung besiegte der SV 1924 Kellerkind Braunichswalde. Doch das war an diesem Tag Nebensache, denn mit diesen drei Punkten steht die Kind-Elf drei Spieltage vor Saisonende endgültig als Aufsteiger in die Kreisliga fest. Und das wurde im Anschluss mit drei Fässern Freibier ausgiebig gefeiert.