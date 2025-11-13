Neuer Bericht

Nur mühsam gelang dem Tabellenführer der Pflichtsieg beim Schlußlicht. Die Bad Köstritzer waren vor allem bei Standards gegen die ungewohnt unsichere Münchenbernsdorfer Abwehr gefährlich und konnten vor der Pause zweimal die Führung des designierten Kreisligaaufsteigers ausgleichen. Auch im 2. Spielabschnitt riß sicher Favorit kein Bein heraus. Eine Flanke von Michael Stöckigt unmittelbar neben der Seitenlinie direkt ins lange Eck brachte die Gäste dann doch noch auf die Siegerstraße. Kurz darauf krönte Stöckigt mit seinem 4. Treffer in diesem Spiel seine Klasseleistung. In der Schlußphase wurde es dann noch einmal bunt. Schiedsrichter Rauh packte die Kartenwut. Völlig überzogen verteilte er innerhalb von nur 8 Minuten 6 gelbe Karten. Je zwei davon, sprich gelb-rot, faßten Martin Bock und Marcel Perlt ab.