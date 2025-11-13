Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten löste der Tabellenführer seine Heimaufgabe souverän. Die Gäste bauten nach dem Wechsel deutlich ab und nachdem verletzungsbedingten Ausscheiden ihres Spielertrainers Jörg Petzold ging in der Abwehr jegliche Ordung verloren. Die nutzten die Münchenbernsdorfer zu einem deutlichen Erfolg. Zuletzt mit Ladehemmung, zeigte sich Stürmer Marcel Perlt in Torlaune. Der 20jährige traf gleich viermal und baute damit seinen Vorsprung in der Torschützenliste aus.