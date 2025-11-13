Neuer Bericht

Nach anfänglichen Schwierigkeiten löste der Tabellenführer seine Heimaufgabe souverän. Die Gäste bauten nach dem Wechsel deutlich ab und nachdem verletzungsbedingten Ausscheiden ihres Spielertrainers Jörg Petzold ging in der Abwehr jegliche Ordung verloren. Die nutzten die Münchenbernsdorfer zu einem deutlichen Erfolg. Zuletzt mit Ladehemmung, zeigte sich Stürmer Marcel Perlt in Torlaune. Der 20jährige traf gleich viermal und baute damit seinen Vorsprung in der Torschützenliste aus.