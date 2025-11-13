Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Spietzenspiel der 1. Kreisklasse behauptete der SV 1924 seinen Vorsprung auf den Verfolger. Beim Tabellenführer fehlten mit Lemke, Gruber, Schlöbe, Stöckigt, Kirchgeorg und Böhme gleich 6 Stammspieler. Trotzdem hatte die Kind-Elf in einer weitestgehend ausgeglichenen Partie die besseren Chancen, so bei Grothes Freistoßkracher an die Latte. Am Ende waren auch die Platzherren zufrieden, für die im Kampf um Platz 2 jeder Punkt zählt.