Neuer Bericht

Im Spietzenspiel der 1. Kreisklasse behauptete der SV 1924 seinen Vorsprung auf den Verfolger. Beim Tabellenführer fehlten mit Lemke, Gruber, Schlöbe, Stöckigt, Kirchgeorg und Böhme gleich 6 Stammspieler. Trotzdem hatte die Kind-Elf in einer weitestgehend ausgeglichenen Partie die besseren Chancen, so bei Grothes Freistoßkracher an die Latte. Am Ende waren auch die Platzherren zufrieden, für die im Kampf um Platz 2 jeder Punkt zählt.