Neuer Bericht

Das Spitzenspiel der 1. Kreisklasse gewann der Tabellenführer verdient, aber nicht souverän. Vor allem im Spielaufbau mangelte es beim SV 1924 an Genauigkeit, so daß die vor allem in der Anfangsphase sehr engagiert spielenden Gäste immer wieder in Ballbesitz kamen. Insgesamt hatte die Kind-Elf aber dennoch ein deutliches Chancenübergewicht, welches auch für einen noch deutlicheren Sieg genügt hätte. Aufgrund von Personalproblemen kamen beim Gastgeber erstmals in dieser Saison mit Günter Schneider und Thomas Geßner zwei Alt-Herren Akteure zum Einsatz. Schiedsrichter Geiler war ein guter Leiter der Partie, für eine erstklassige Leistung mangelte es jedoch in vielen Situationen am nötigen Fingerspitzengefühl.