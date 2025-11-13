Neuer Bericht

Das Spitzenspiel der 1. Kreisklasse wurde seinen Erwartungen gerecht, vor allem was die Emotionen anbetraf. Die schnelle Führung der Gäste durch Meister konnte Sterner per Kopfball ausgleichen. Doch da befanden sich die Gäste bereits in Unterzahl. SV-Libero Schlöbe hatte sich als Torwart betätigt und sah zurecht Rot. Den fälligen Elfer verschoss Marquardt für die Platzherren. Nach der Pause verlor der von Beginn an unsichere Schiedsrichter Hartmut Schüler die Kontrolle über das Spiel. Schon kurz nach der Pause verteilte er an Brummer (Daßlitz) und Gruber (Münchenbernsdorf) zwei völlig überzogene rote Karten. Die aufgeheizte Stimmung entlud sich in einer Massenrangelei in der 70. Minute. Obwohl eine Vielzahl von Spielern beider Mannschaften beteiligt, sah nur der Münchenbernsdorfer Michael Stöckigt die rote Karte. Mit zwei Spielern mehr fanden die Platzherren kein Mittel die Gästeabwehr zu knacken. Statt dessen gelang - von seinem Bewacher sträflich allein gelassen - Torjäger Marcel Perlt die erneute Führung für den Tabellenführer. Erst in den Schlussminuten noch einmal klare Chancen für die Platzherren, welche allerdings nicht mehr zum Erfolg führten.