Neuer Bericht

Gegen stark ersatzgeschwächte Gastgeber war der Spitzenreiter erwartungsgemäß haushoch überlegen. Allein in den ersten 10 Minuten hatte die Kind-Elf genug Chancen das Spiel zu entscheiden. Doch Eigensinnigkeit und mangelnde Cleverness im Abschluss verhinderten eine klare Führung, nur Torjäger Marcel Perlt traf nach einer halben Stunde. In der Schlussminute hatten die Caaschwitzer per Freistoß ihre erste und einzige Chance auf das Gästetor zu schießen - 1:1.