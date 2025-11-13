Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gegen stark ersatzgeschwächte Gastgeber war der Spitzenreiter erwartungsgemäß haushoch überlegen. Allein in den ersten 10 Minuten hatte die Kind-Elf genug Chancen das Spiel zu entscheiden. Doch Eigensinnigkeit und mangelnde Cleverness im Abschluss verhinderten eine klare Führung, nur Torjäger Marcel Perlt traf nach einer halben Stunde. In der Schlussminute hatten die Caaschwitzer per Freistoß ihre erste und einzige Chance auf das Gästetor zu schießen - 1:1.