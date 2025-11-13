Neuer Bericht

Ohne zu überzeugen löste der Spitzenreiter seine Pflichtaufgabe gegen den Tabellenneunten. Eine starke 20minütige Phase in der 1. Halbzeit mit zwei Treffern genügte zum Sieg. Das lag aber auch an den harmlosen Gäste, welche ihre wenigen, dafür aber hochkarätigen Torchancen vor allem nach er Pause nicht zu nutzen vermochten. So schaffte es Udo Ludwig in der 70. Minute nach einer Freistoßrakete von Nickel, den Abpraller aus wenigen Metern Entfernung neben das leere Tor zu setzen. Die Partie stand unter der sicheren Leitung von Referee Rohland aus Bad Köstritz. Erstmals Kapitän der 1. Mannschaft war Tino Heinemann, der den verhinderten Rene Steinbock vertrat.