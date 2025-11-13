Neuer Bericht

Souverän löste der Spitzenreiter seine Heimaufgabe. Die Kind-Elf war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und jederzeit torgefährlich. Nach der schnellen Führung durch Marcel Perlt 15. Saisontreffer gelang den Gästen durch Oberpichler der Ausgleich per direkt verwandelter Ecke. Der 30jährige schaffte dieses Kunststück bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Doch die Platzherren spielten konzentriert weiter und zwei Tore kurz vor und nach der Pause entschieden das Spiel. Die Bergaer Gegenwehr war nun gebrochen. Großen Anteil daren hatte auch Manndecker Patrice Böhme der den Bergaer Spielmacher Volker Wetzel weitestgehend abmeldete.