Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier II bleibt weiter auf Erfolgskurs und feiert beim TSV Reichenbach II einen verdienten 4:2-Auswärtssieg. Zwar lief spielerisch nicht alles rund, doch Einsatz, Effizienz und mannschaftliche Geschlossenheit sorgten dafür, dass der FVE II seine beeindruckende Serie fortsetzen konnte. Bereits in der 17. Minute brachte Orkun Ates den FVE in Führung. Nach einem starken Solo in der Mitte setzte er sich gegen die Reichenbacher Defensive durch und schob überlegt zum 0:1 ein. Nur zwei Minuten später war Nils Gunter zur Stelle: Er behauptete sich energisch im Strafraum und erhöhte mit einem platzierten Abschluss auf 0:2 (19. Spielminute).

Der TSV Reichenbach II verkürzte in der 32. Minute auf 1:2, doch Ettlingenweier blieb die tonangebende Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FVE II erneut kaltschnäuzig: Einen Schuss von Emir Karaismailoglu konnte der TSV-Keeper nur nach vorne abwehren, Leonard Ebel stand goldrichtig und verwandelte eiskalt zum 1:3 in der 50. Spielminute. Kurz darauf vergab Ettlingenweier zwar einen Elfmeter, doch das Team ließ sich nicht beirren. In der 62. Minute sorgte erneut Orkun Ates für die Vorentscheidung: Nach einem Zuspiel von Max Knab setzte er sich auf der rechten Seite durch und traf aus spitzem Winkel sehenswert ins lange Eck zum 1:4. Ein verunglückter Rückpass führte später noch zum 2:4-Endstand, der den souveränen Gesamteindruck jedoch nicht trüben konnte.