Neuer Bericht

Die FVE-Damen wollten sich am neunten Spieltag nach den guten, aber leider punktarmen letzten Wochen mit einem Sieg belohnen. Bei kalten, aber trockenen Temperaturen begann man konzentriert und engagiert das Spiel und bereits nach 5 Spielminuten konnte Wertheim-Eichel den Ball aus dem eigenen Sechzehner nicht klären. Viola Ochs erkämpfte sich diesen und legte quer auf Laura Kutterer, die völlig frei vor dem Tor zum 1:0 den Ball ins Netz schob. Die FVE-Damen erspielten sich Chance um Chance und dominierten das Spiel. In der 15. Spielminute klärte Paula Winter den Ball im Mittelfeld auf Laura Kutterer, die sich wiederum für die Vorlage revanchierte und für Viola Ochs auflegte, die den Ball unhaltbar im Winkel versenkte. Die spielbestimmende Mannschaft bis zur Halbzeit war der FVE. Einzig die mangelnde Chancenverwertung müssen sich die FVE-Damen vorwerfen lassen.

Nach dem Seitenwechsel gab man dann die Spielführung etwas aus der Hand. Viola Ochs machte zum Ende des Spiels alles klar, als sie mit ihrem zweiten Tor den 3:0 Endstand markierte. Die drei Punkte blieben verdient in Ettlingenweier.