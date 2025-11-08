Neuer Bericht

1.FC Rötz - SG Michelsdorf / Cham II 0:7 (0:4)

Das letzte Auswärtsspiel für die SG Michelsdorf vor der Winterpause. Das frühe 1:0 für die Gäste. Guggenberger mit der flachen Hereingabe von Rechts und Mustafaj vollendete, nachdem er zu viel Zeit hatte sich den Ball zurecht zulegen (2.). Nachdem man zahlreiche Chancen ungenutzt ließ, legten die Gäste doch das 2:0 nach. Greind mit einem Steckpass und erneut war es Mustafaj, der eiskalt im Abschluss blieb (26.). Das 3:0 folgte. Eine Flanke unterschätzen die Gastgeber komplett, so das Smolka beim Einschieben leichtes Spiel hatte (32.). Das 4:0 machte Eisenreich. Mustafaj legte scharf in die Mitte und der Torschütze grätschte den Ball über die Linie (34.). Die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte Rötz. Meixensperger leitete gekonnt weiter auf Grätsch, der aus zentraler Position zwar scharf, aber doch ein gutes Stück über das Tor von Keeper Posl schoss (49.). Zwei Minuten später das 5:0 Nach Hereingabe über Links von Greindl schob Smolka zum Doppelpack ein (51.). Greindl mit dem nächsten Steckpass , Smolka mit dem Dreierpack -6:0 (57.). Smolka revanchierte sich und zog einen Foulelfmeter. Greindl verwandelte sicher - 7:0 (73). Beim 7:0, dass auch in der Höhe verdient war, sollte es dann auch bleiben .