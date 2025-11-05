 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht

Neuer Bericht

Verlinkte Inhalte

1. KK Greiz Staffel 1 01/02
SV Münchenb.
Zeulenroda II
Sa., 24.11.2001, 14:00 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
SV 1924 MünchenbernsdorfSV Münchenb.
FC Motor Zeulenroda
FC Motor ZeulenrodaZeulenroda II
5
0
Abpfiff

Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche hatte Tabellenführer Münchenbernsdorf dieses Mal nur wenig Mühe. Schon nach 7 Minuten führte man mit zwei Toren. Da spielten der Gegner aber noch in Unterzahl. Erst in der 10. Minute komplettierte der verspätet angereiste Ronny Seifert die Gästemannschaft. Die Zeulenrodaer versuchten in der Folge mitzuspielen, was den Platzherren wesentlich mehr behagte, als eine Mauer-Taktik wie die die Hainberger in der Vorwoche hier praktizierten. So waren die Treffer nach der Pause nur eine Frage der Zeit. Trotzdem hatte auch die Gäste gute Möglichkeiten und Pech bei zwei Lattentreffern.

Aufrufe: 05.11.2025, 15:26 Uhr
Andy LemkeAutor