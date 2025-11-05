Neuer Bericht

Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche hatte Tabellenführer Münchenbernsdorf dieses Mal nur wenig Mühe. Schon nach 7 Minuten führte man mit zwei Toren. Da spielten der Gegner aber noch in Unterzahl. Erst in der 10. Minute komplettierte der verspätet angereiste Ronny Seifert die Gästemannschaft. Die Zeulenrodaer versuchten in der Folge mitzuspielen, was den Platzherren wesentlich mehr behagte, als eine Mauer-Taktik wie die die Hainberger in der Vorwoche hier praktizierten. So waren die Treffer nach der Pause nur eine Frage der Zeit. Trotzdem hatte auch die Gäste gute Möglichkeiten und Pech bei zwei Lattentreffern.