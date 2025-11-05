Neuer Bericht

Eine faustdicke Überraschung gab es in Münchenbernsdorf, wo der Spitzenreiter seine erste Saisonniederlage quittieren mußte. Danach sah es jedoch zunächst nicht aus. Eine halbe Stunde berannten die Platzherren das Tor des Gegners und in der 31. Minute galng Kapitän Steinbock per Elfmeter nach Foul an Perlt die hochverdiente 1:0-Führung. Mit ihrem ersten Schuß auf das Gehäuse von SV 1924-Keeper Baum trafen die Hainberger zum Ausgleich. Auch in der 2. Halbzeit standen die Gäste mit 10 Spielern am eigenen Strafraum. Geschickt machten sie die Räume eng und der Tabellenführer, der es zu oft zentral mit der Brechstange versuchte, fand keine Mittel mehr den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. Bei einem der wenigen Vorstöße der Gäste versenkte Strauß fünf Minuten vor dem Abpfiff eine Ecke mit herrlichem Kopfball ins lange Eck.