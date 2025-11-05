Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

1. KK Greiz Staffel 1 01/02
SV Münchenb.
TSV Pölzig II
Sa., 03.11.2001, 14:00 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
TSV 1861 Pölzig
4
0
Abpfiff

Ohne spielerisch zu überzeugen fuhr Spitzenreiter SV 1924 einen ungefährdeten Sieg ein. Die Gäste, welche sich in 90 Minuten nicht eine einzige Torchance erarbeiten konnten, standen massiert in der Abwehr und hatten zudem mit Jan Steinbach einen sicheren Keeper. Nach der 3:0-Pausenführung absolvierte die Kind-Elf Abschnitt 2 im Schongang.

Andy LemkeAutor