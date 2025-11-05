Neuer Bericht

Ohne spielerisch zu überzeugen fuhr Spitzenreiter SV 1924 einen ungefährdeten Sieg ein. Die Gäste, welche sich in 90 Minuten nicht eine einzige Torchance erarbeiten konnten, standen massiert in der Abwehr und hatten zudem mit Jan Steinbach einen sicheren Keeper. Nach der 3:0-Pausenführung absolvierte die Kind-Elf Abschnitt 2 im Schongang.