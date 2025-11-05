Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schlußlicht Braunichswalde brachte den souveränen Tabellenführer an den Rand eines Punktverlustes. Der technischen Überlegenheit der Gäste setzte die Porsch-Elf viel Kampfkraft entgegen. In einer am Ende hektischen Partie sorgten die eingewechselten Baumgartl und Künnert in den Schlußminuten für die Entscheidung zugunsten des SV 1924.