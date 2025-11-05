Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

1. KK Greiz Staffel 1 01/02
Sa., 27.10.2001, 14:00 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
SV 1924 MünchenbernsdorfSV Münchenb.
2
4
Schlußlicht Braunichswalde brachte den souveränen Tabellenführer an den Rand eines Punktverlustes. Der technischen Überlegenheit der Gäste setzte die Porsch-Elf viel Kampfkraft entgegen. In einer am Ende hektischen Partie sorgten die eingewechselten Baumgartl und Künnert in den Schlußminuten für die Entscheidung zugunsten des SV 1924.

Aufrufe: 05.11.2025, 15:15 Uhr
Andy LemkeAutor