Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Tabellenführer Münchenbernsdorf gab sich auch bei Mitabsteiger Triebes keine Blöße. Bis zur 1:0-Führung vergab die Kind-Elf jedoch eine Vielzahl von Chancen. Erst in der Schlußphase sorgte das 2:0 durch den eingewechselten Michael Stöckigt für den endgültigen k.O der Platzherren, welche sich nun aufgaben.