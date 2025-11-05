Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

1. KK Greiz Staffel 1 01/02
SV Münchenb.
Triebeser SV
Sa., 20.10.2001, 14:00 Uhr
0
4
Abpfiff

Tabellenführer Münchenbernsdorf gab sich auch bei Mitabsteiger Triebes keine Blöße. Bis zur 1:0-Führung vergab die Kind-Elf jedoch eine Vielzahl von Chancen. Erst in der Schlußphase sorgte das 2:0 durch den eingewechselten Michael Stöckigt für den endgültigen k.O der Platzherren, welche sich nun aufgaben.

Andy LemkeAutor