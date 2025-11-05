Neuer Bericht

Tabellenführer Münchenbernsdorf gab sich auch bei Mitabsteiger Triebes keine Blöße. Bis zur 1:0-Führung vergab die Kind-Elf jedoch eine Vielzahl von Chancen. Erst in der Schlußphase sorgte das 2:0 durch den eingewechselten Michael Stöckigt für den endgültigen k.O der Platzherren, welche sich nun aufgaben.