Neuer Bericht

Auch der Greizer SV konnte dem souveränen Spitzenreiter kein Bein stellen. Allerdings waren die Vorraussetzungen auch nicht günstig, traten die Gäste doch mit argen Personalproblemen, sprich ohne Wechselspieler an. Als sich Jürgen Müller in der 65. Minute ohne gegnerische Einwirkung verletzte, mußte man das Spiel in Unterzahl beenden. Die Platzherren über weite Strecken dominierend, verstanden es dieses Mal nicht, ihre zahlreichen Chancen zu einen deutlichen Sieg zu nutzen. Als in der 33. Minute die Abseitsfalle des SV 1924 nicht zuschnappte gelang Gäste-Torjäger Hamann sogar der zwischenzeitliche Ausgleich. Trotzdem ging der Sieg des Tabellenführers zu jeder Zeit in Ordnung.