Neuer Bericht

Mit einem unerwartet klaren Erfolg des Tabellenführers endete die Spitzenbegegnung in der 1. Kreisklasse. Von Beginn an belagerten die Gäste das Gehäuse der SG. Die Röpsener bei denen Torjäger Sinnig fehlte konnten nur gelegentliche Konter starten, jedoch dabei kaum Torgafhr erzeugen. Jeweils nach Ecke von Andy Lemke konnte Rene Kirchgeorg die Treffer zur 2:0-Pausenführung erzielen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff machte dann Andreas Gruber mit seinem vierten Saisontreffer alles klar. Zwei Tore des eingewechselten Marcel Perlt sorgten für den Endstand. Die Kind-Elf feierte damit im siebten Punktspiel den siebten Sieg.