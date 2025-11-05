Neuer Bericht

Seinen bislang höchsten Saisonsieg konnte Tabellenführer SV 1924 einfahren. Bis zur Pause war die Partie noch ausgeglichen. Doch nachdem 2:0 durch einen schönen Treffer von Michael Stöckigt gaben sich die Gäste, welche Dietmar Sengewald als Libero aufboten, auf. Die Platzherren beherrschten den Gegner nun nach Belieben und nutzten trotz des klaren Sieges noch nicht einmal alle Schwächen der desolaten Bad Köstritzer Abwehr aus. Auch der Gäste-Sturm mit Andreas Gareis und Gordon Schorrig konnte keinerlei Akzente setzen. Dies lag jedoch auch an den starken Münchenbernsdorfer Manndeckern. Insbesondere Hendrik Sauer machte gegen Schorrig ein starkes Spiel.