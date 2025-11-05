Neuer Bericht

Der Tabellenführer hatte in Berga nur wenig Probleme, auch weil Andreas Gruber schon in der 6. Minute nach Kopfballablage von Michael Stöckigt traf. Gegen die spierisch und technisch überlegenen Gäste erkämpften sich die Platzherren vor der Pause zumindest ein paar gute Gelegenheiten. Nach dem Wechsel jedoch hatte die Lenk-Elf nicht eine einzige Torchance mehr. Dem souveränen FSV-Keeper Hartmut Prager und dem Unvermögen des Gastes vor dem gegnerischen Tor war es zu verdanken, daß die Niederlage am Ende noch im Rahmen blieb.