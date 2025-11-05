Neuer Bericht

Mit einem schwer erkämpften Sieg gegen die robusten Caaschwitzer konnte der SV 1924 erstmals die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse erobern. Vor der Pause waren die Gäste noch gleichwertig und konnten nach einem krassen Torwartfehler den Ausgleich erzielen. Nach der Pause jedoch eine klare Dominanz der Platzherren, während die Gäste nicht eine einzige Torchance mehr hatten. Nach Vorarbeit von A-Junior Lemke stand Baumgartl am langen Pfosten goldrichtig und erzielte das Siegtor. Fünf Minuten vor Schluß ein Gerangel im Rücken des Schiedsrichters Möller. Der drehte sich herum und zückte völlig überraschend zwei rote Karten.