Neuer Bericht

Mit dem erwarteten Sieg des Favoriten endete die Partie in Seelingstädt. Nach verhaltenem Auftakt übernahmen die Gäste nach 10 Minuten die Initiative und erspielten sich Chancen am Fließband. Die Tore zum 0:1 und 0:2 bereitete jeweils der unermüdlich rackernde Kapitän Steinbock vor. Zwar kam das Spiel des SV 1924 nach dem überraschenden Anschlußtreffer durch Nickels noch leicht abgefälschten Freistoß ins Stocken, doch mit dem 1:3 durch Grubers Alleingang waren die Messen endgültig gesungen. Die Gäste trafen insgesamt viermal den Pfosten und hätten bei mehr Abgeklärtheit vor dem gegnerischen Tor leicht noch einige Tore höher gewinnen können.