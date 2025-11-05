Neuer Bericht

Im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse kam Absteiger Münchenbernsdorf zu einem glanzlosen Arbeitssieg. Die Gäste zeigten sich als robuster und zweikampfstarker Gegner, so daß es nur wenig Torchancen gab. Dies lag auch an den beiden besten Spielern auf dem Platz. Sowohl Marco Grothe auf Gastgeberseite, als auch Fabian Donath-Franke auf Daßlitzer Seite machten als Libero eine starke Partie. Das goldene Tor für den SV 1924 erzielte Michael Stöckigt durch einen indirekt ausgeführten 22m-Freistoß. Insgesamt ging der Sieg aufgrund der leichten Feld- und Chancenvorteile des Gastgebers in Ordnung.