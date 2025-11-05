Neuer Bericht

Absteiger Münchenbernsdorf kam zum Auftakt zu einem jederzeit verdienten Auswärtserfolg. Von Anfang an waren die Gäste spritziger und zweikampfstärker und hatten in der 1. Halbzeit ein Vielzahl klarer Möglichkeiten, von denen aber nur Perlt kurz vor der Pause eine nutzte. Die Platzherren hatten erst nach gut einer Stunde ihre erste klare Torchance. Mit dem 0:2 wiederum durch den pfeilschnellen Perlt war das Spiel praktisch gelaufen. Auch wenn der SV 1924 zum Ende der Partie konditionelle Defizite erkennen ließ, so geriet der Sieg doch nie in Gefahr.