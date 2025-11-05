Neuer Bericht

Als Nachfolger wurde Roberto Donadoni, ehemaliger italienischer Nationaltrainer, präsentiert. Donadoni, der zuletzt 2020 in China als Trainer aktiv war, übernimmt die Mannschaft mit einem Vertrag bis 30. Juni 2026 und wird von einem neuen Stab unterstützt. Seine Premiere als neuer Trainer von Spezia wird im anstehenden Spiel gegen Bari erwartet

Spezia Calcio betonte in der offiziellen Mitteilung den Dank an D'Angelo für seine Leistungen und Professionalität und zeigte sich optimistisch, dass Donadoni das Team aus der sportlichen Krise führen kann. Präsident Charlie Stillitano, der Donadoni aus gemeinsamen früheren Zeiten kennt, spielte eine Schlüsselrolle bei der Verpflichtung. Donadoni soll die schwierige Aufgabe angehen, Spezia in der Serie B wieder nach oben zu führen und das Team langfristig neu zu positionieren.