Neuer Bericht

Nach einer unglücklichen Niederlage muß der SV 1924 in dieser Saison um den Klassenerhalt bangen. Die Gäste waren vor der Pause die tonangebende Mannschaft, steckten den Rückstand schnell weg führten zur Pause hochverdient. Nach der Pause wurde das Spiel ausgeglichener. Nun erarbeiteten sich auch die Platzherren Chancen und es glang ihnen der Ausgleich durch Palme. Dramatik pur in der Schlußphase. In der Nachspielzeit vergibt der eingewechselte Lemke frei vor dem Untergrochlitzer Tor. In der 94. Minute Freistoß für Untergrochlitz. Reimanns Schuß kann Torwart Jörg Geßner kann nicht festhalten und Teichfuß sagt dankeschön. Doch das Spiel war immer noch nicht zu Ende. Zunächst muß Reimann wegen Unsportlichkeit den Platz mit Gelb-Rot verlassen. In der 96. Minute dann ein ungeschicktes Foul von Küstner im Strafraum - Elfmeter für den SV 1924. Doch Rene Steinbock scheitert an Torwart Jörg Höllerl und das Spiel ist aus.