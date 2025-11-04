Neuer Bericht

Wieder einmal gab es keinen Sieg für den SV 1924. Wie im Hinspiel gelang gegen Absteiger Triebes lediglich ein mageres 1:1. Die Gäste waren vor der Pause sogar die bessere Mannschaft und hätten leicht in Führung gehen können, so als Torwart Jörg Geßner gegen den durchgebrochenen Leistner retten mußte. Nach dem Wechsel wurden die Platzherren etwas besser, doch das Tor schossen die Gäste nach einem Konter durch Leistner. Bereits 10 Minuten später folgte der Ausgleich. Nach Vorarbeit von Ecket traf Marcel Perlt, sein 10. Saisontreffer. In der Folge hatten die Platzherren die Chancen zum Siegtreffer auf dem Fuß. Spielerttrainer Günter Schneider selbst hatte zwei Riesenmöglichkeiten, vergab jedoch jeweils knapp. Für die Platzherren war es bereits das 11. Remis in dieser Saison, davon das 7. zu Hause.