Neuer Bericht

Mit einer überzeugenden Vorstellung ist der FC Motor Zeulenroda drei Spieltage vor Saisonende in die Bezirksliga aufgestiegen. Von Beginn an hochkonzentriert führte die Lehmann-Elf bereits nach 11 Minuten. Läuferisch, spielerisch und technich zwar deutlich überlegen brachte der Gäste-Ausgleich durch einen zweifelhaften Elfmeter den Spitzenreiter doch etwas aus dem Rhythmus. Dies sollte sich jedoch nach der Pause ändern. Zwei schnelle Tore zogen den Gästen den Nerv. Nun bestimmte der Gastgeber die Partie praktisch nach Belieben und steigerte sich förmlich in einen Spielrausch. Insbesondere die beiden 19jährigen Stürmer Lehmann und Dassler liefen zu Hochform auf und wirblten die Gästeabwehr immer wieder durcheinander. In der Schlußviertelstunde wurde die Partie zum Debakel für die Gäste, welche nun auch erhebliche konditionelle Mängel zeigten.