Neuer Bericht

Das Lokalderby versprach viel Brisanz konnten doch beide Mannschten sich mit einem Sieg Luft zur Abstiegszone verschaffen. Die Platzherren begannen engagierter, bereits nach 40 Sekunden zwang Heinemann Torwart Döbler zu einer Glanztat. Es folgte nach einem Stellungsfehler der Weidaer Abwehr das1:0 durch Eckert. Danach jedoch die beste Phase der Gäste, welche nur wenig später durch Schellenbergs 7. Saisontreffer den Ausgleich erzielen konnten. In der 2. Halbzeit hatte Münchenbernsdorf das Spiel wieder besser im Griff. Zweimal rettete FC-Keeper Döbler gegen den allein auf ihn zusteuerenden Perlt. In der 74. Minute dann der überfällige Ausgleich. Verteidiger Daniel Prager konnte eine in den Strafraum geschlagene Freistoßflanke auf Eckert ablegen, der den Ball ins Tor spitzelte. Bei einigen leichtfertig vergebenen Konterchancen hätte der Sieg am Ende auch höher ausfallen können.