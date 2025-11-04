Neuer Bericht

Die Remisspezialisten aus Münchenbernsdorf waren erneut nicht in der Lage eine Führung zu drei Punkten zu nutzen. In der 1. Halbzeit deutlich besser ging die Schneider-Elf schon bald durch Künnerts Kopfball nach Fehler von TSG-Torwart Fuchs in Führung. Perlts Lattentreffer und weitere Möglichkeiten auf das 2:0 blieben ungenutzt. Da den Gästen kein Torwart zur Verfügung stand, erlebte der Abwehrspieler Sven Herzig mit 33 Jahren sein Debüt zwischen den Pfosten. Vor der Pause de facto arbeitslos, mußte er nach 50 Minuten erstmals eingreifen und stoppte gleich zweimal den allein auf ihn zulaufenden TSG-Stürmer Silvio Büttner. In der 68. Minute war es dann aber geschehen. Mit einer schönen Einzelleistung markierte Maik Schwolow den verdienten Ausgleich. In der Schlußphase hatten beide Mannschaften gute Gelegenheiten zum Siegtreffer, so daß das Remis als leistungsgerecht angesehen werden kann. Bei seinem Debüt auf Kreisligaebene machte der 19jährige Schiedsrichter Nicki Mauch aus Auma keine schlechte Figur.