Neuer Bericht

Mit einem torlosen Remis endete das Lokalderby zwischen dem ThSV und dem SV 1924. Die abstiegsgefährdten Gäste hatten vor allem in der ersten Halbzeit klare Vorteile und ließen die Platzherren kaum zur Entfaltung kommen, verpaßten es jedoch ihre vielen Möglichkeiten in Zählbares zu verwandeln. Die größte Chance für die Gäste vereitelte ThSV-Torwart Grüner, als er einen Kopfball von Künnert an den Pfosten lenkte. Nach der roten Karte für ThSV-Verteidiger Greulich sogar in Überzahl verstanden es die Münchenbernsdorfer nach der Pause nicht aus ihrer Feldüberlegenheit klare Chancen zu erarbeiten. So hatten sogar die Platzherren die größte Gelegenheit nach der Pause, als in der 76. Minute Kalemba allein auf das Gästetor zusteuerte. Viel unnötige Hektik mit mehreren gelben und einer roten Karte kam in der Schlußphase auf, woran der überaus umsichtige Schiedsrichter H. Schüler (Auma) und seine besonders aufmerksamen Assistenten Wendrich (Hohenleuben) und Heerdegen (Triebes) natürlich keinerlei Anteil hatten.