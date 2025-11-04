Neuer Bericht

Bereits das sechste Remis fabrizierten die Münchenbernsdorfer auf heimischem Platz. Damit bleibt das Abstiegsgespenst weiter der Begleiter des SV 1924. Schon nach wenigen Minuten trafen die Gäste nur den Pfosten. Danach jedoch die Platzherren mit Vorteilen und klaren Torchancen, als Marcel Perlt mehrfach allein auf Aumas Keeper Seidel zulief, jedoch vergab. Kurz vor der Pause die Führung für Münchenbernsdorf: Nach Freistoß von Kirchgeorg, war Köcher aus Nahdistanz erfolgreich. Auf dem schwer bespielbarem Platz gab es auch nach der Pause Chancen auf beiden Seiten, nun aber mit Vorteilen für die Gäste. So war der Ausgleichstreffer durch Pachalis schönen, allerdings auch haltbaren Fallrückzieher nicht unverdient.