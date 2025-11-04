Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

Kreisliga Greiz 00/01
SV Münchenb.
1. FC Greiz II
So., 21.01.2001, 13:30 Uhr
1. FC Greiz
SV 1924 Münchenbernsdorf
2
1
Im Sonntagsspiel konnte sich die Greizer Landesklassenreserve ihren 2. Tabellenplatz zurückerobern. Dabei profitierte man jedoch vom spielausfall in Wünschendorf. Die Platzherren kamen zunächst besser mit den widrigen Platzverhältnissen zurecht und gingen in der 20. Minute durch einen Kopfball von Speicher nach schöner Vorarbeit von Fickenscher in Führung. Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker und hatten nun deutlich mehr vom Spiel. Nachdem Künnert zunächst nur die Latte traf, gelang in der 85. Steinbock der überfällige Ausgleich. Kurz vor Schluß noch einmal Freistoß für die Platzherren, den Eichhorn zum insgesamt schmeichelhaften Siegtor verwandeln konnte.

