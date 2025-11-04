Neuer Bericht

 2025-10-30T14:25:35.653Z

Kreisliga Greiz 00/01

Sa., 13.01.2001, 13:30 Uhr
SV 1924 Münchenbernsdorf
SV Blau-Weiß 1990 Niederpöllnitz
2
2
Abpfiff

Das Lokalderby zweier Tabellennachbarn gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen, wobei die Platzherren die insgesamt klareren Chancen vergaben. Zweimal gingen sie durch Tino Eckert in Führung, zweimal glich die Niederpöllnitzer Landesklassenreserve durch eine Standardsituation aus. In der Schlußphase war der Siegtreffer auf beiden Seiten möglich.

Andy LemkeAutor