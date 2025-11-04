Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Lokalderby zweier Tabellennachbarn gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen, wobei die Platzherren die insgesamt klareren Chancen vergaben. Zweimal gingen sie durch Tino Eckert in Führung, zweimal glich die Niederpöllnitzer Landesklassenreserve durch eine Standardsituation aus. In der Schlußphase war der Siegtreffer auf beiden Seiten möglich.