Neuer Bericht

Der TSV kann weiter seine Heimschwäche nicht ablegen. Die Gäste hatten lange Zeit deutliche Chancenvorteile und gingen nicht unverdient zweimal in Führung. Erst spät mit der Einwechslung von Spielertrainer Holger Windisch entwickelten die Platzherren dann den Druck, den man von Anfang an erwartet hatte. Eine schöne Kombination ausgehend von Ronny Friedrich führte dann auch zum insgesamt verdienten Ausgleich durch ein Kopfballtor von Windisch. Nach der gelb-roten Karte für Gäste-Kapitän Peter Roth waren die Platzherren in den Schlußminuten sogar dem Siegtor nah.