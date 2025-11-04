Neuer Bericht

Im letzten Heimspiel des Jahres gelang dem SV 1924 endlich der erste Heimsieg der Saison. Die Platzherren gingen wesentlich engagierter zu Werke und führten zur Pause verdient durch ein Tor Von Marcel Perlt. Bis zum 2:0 konnten die Gäste die Partie noch offen halten, scheiterten jedoch an ihrer miserablen Chancenverwertung. Dann kassierte die unsichere SSV-Deckung um Libero Rosenkranz jedoch drei Tore innerhalb von nur sieben Minuten und die Partie war entschieden. Die Münchenbernsdorfer schafften es zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit kein Gegentor zu kassieren.