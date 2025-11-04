Neuer Bericht

Im Kellerderby haben die Münchenbernsdorfer nach zuletzt vier sieglosen Spielen wieder dreifach gepunktet. Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit hätte der Gast bereits zur Pause klar führen müssen, Eckert, Köcher und Perlt vergaben gleich reihenweise glasklare Möglichkeiten. Als kurz nach der Pause endlich der hochverdiente Führungstreffer fiel, riß der Spielfaden der Schneider-Elf jedoch abrupt. Das Spiel wurde nun zunehmend zerfahren. Viele kleine Nicklichkeiten brachten zusätzlich Hektik ins Spiel. Der eingewechslte Nagler sorgte nach einer Stunde für den Ausgleich, doch sein Mannschaftskamerad Lailach brachte mit einem Eigentor seine Mannschaft wieder in Rückstand. Bis zum Schluß war die SG bemüht noch einen Punkt einzufahren, die Angriffe blieben aber überwiegend harmlos.