Neuer Bericht

Drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurenten im Abstiegskampf fuhr der HSV ein. Die Gäste waren von Beginn an die bessere Mannschaft, versiebten jedoch gleich reihenweise Großchancen. Der erste gefährliche Angriff der Platzherren brachte das 1:0. Postwendend jedoch der Ausgleich. Nach einem dummen Foul von U. Schenderlein verwandelte Steinbock den fälligen Elfmeter. Nach dem Wechsel kamen die Hohndorfer besser in die Zweikämpfe und konnten die Partie nun etwas ausgeglichener gestalten. Die dicken Möglichkeiten hatten jedoch weiterhin die Gäste, welche aber immer wieder am starken Keeper R. Schenderlein oder am Pfosten scheiterten. Ein Kontertor von Stefan Krauß brachte so die Platzherren auf die Siegerstraße.